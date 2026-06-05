Kimya İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimya İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi

Kimya İhracatı Mayıs\'ta Artış Gösterdi
05.06.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin kimya ihracatı mayıs ayında %6,9 artışla 3 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'nin kimya ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 3 milyar dolara yaklaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada yer alan kimya sektörü, başarısını mayıs ayında da sürdürdü.

Buna göre sektörün ihracatı mayısta yıllık bazda yüzde 6,9 yükselişle 3 milyar dolara yaklaşırken, genel ihracattan alınan pay yüzde 15,3'e yükseldi. Ocak-mayıs dönemindeki ihracat ise yüzde 5,3 artışla 13,8 milyar dolara ulaştı.

"Küresel pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha gösterdik"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, kimya sektörünün ihracatında yaşanan artışa ilişkin, "Kimya ihracatının mayısta 3 milyar dolara yaklaşması, sektörümüzün dayanıklılığını ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatı artırmaya devam ettiklerini belirten Aracı, yılın ilk 5 ayında ise ihracatı yüzde 5,3 artırarak 13,8 milyar dolara yükseltmeyi başardıklarını bildirdi.

Aracı, küresel ticarette yaşanan olumsuzluklara rağmen elde ettikleri bu performansı son derece değerli bulduklarına dikkati çekerek, katma değerli üretimin artırılması, yeşil dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, yeni pazarlara erişimin güçlendirilmesi ve sektöre yönelik uluslararası yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi gelecek dönemde de milli katılım organizasyonlarına, ticaret ve alım heyeti etkinliklerine devam edeceklerini vurgulayan Aracı, Türkiye'nin ihracat hedeflerine en yüksek katkıyı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kimya İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:09:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kimya İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.