Kimya Mühendisliği Mezunlarına Geniş Kariyer Fırsatları - Son Dakika
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Ekonomi

Kimya Mühendisliği Mezunlarına Geniş Kariyer Fırsatları

Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erde Can Şafak, kimya mühendisliği mezunlarının pek çok sektörde kariyer fırsatlarına sahip olduğunu belirtti. Kimya sektörünün sanayileşmiş ülkeler için önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Şafak, mezunların petrol rafinerileri, tekstil, ilaç, kozmetik, enerji gibi birçok alanda iş bulabileceklerini ifade etti. Ayrıca, kimya mühendisliği bölümünün girişimciler için de fırsatlar sunduğunu ve mezunların kendi işlerini kurabileceklerini söyledi. Şafak, kimya mühendisliğinin dijital dönüşüm sürecinde de önemli bir rol oynadığını belirtti.

01.08.2024 14:49
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Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erde Can Şafak, üniversitelerin kimya mühendisliği bölümlerinden mezun olanların pek çok sektörde kariyer fırsatlarına sahip olabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erde Can Şafak, sanayileşmiş ülkeler için lokomotif konumunda olan kimya sektörünün imalat sanayisinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu ve bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul edildiğini vurguladı.

Şafak, kimya mühendislerinin üretim, kalite kontrol, AR-GE, satış-pazarlama ve yönetim birimlerinde çalışabileceğini belirterek, mezunların petrol rafinerileri, kağıt, plastik malzemeler, tekstil, ilaç, boya, kozmetik, endüstriyel gazlar, katalizörler, yarı iletkenler, kauçuk, şeker, nişasta, fermantasyon, sabun, deterjan, yağ, cam, seramik, çimento, alçı, gıda, suni gübre, tarım kimyasalları, arıtma, nanoteknoloji ve ileri malzemeler, yakıt, enerji, tasarım ve projelendirme gibi birçok alanda iş bulabileceklerini kaydetti.

Kimya mühendislerinin çok çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda görev alabileceğine değinen Şafak, mezunların iş olanaklarının Türkiye ile sınırlı olmadığını ifade etti.

Şafak, "Endüstriyel ürünlere olan bağımlılığın her geçen gün artması ve sınırlı kaynakları kullanmanın daha sürdürülebilir yollarını geliştirme çabaları nedeniyle dünya genelinde kimya mühendisleri büyük talep görür. ABD Çalışma İstatistikleri Kurumu verilerine göre, kimya mühendislerinin istihdamının 2022'den 2032'ye kadar tüm mesleklerin ortalamasından daha hızlı bir şekilde, yüzde 8 artacağı öngörülmektedir. Uluslararası tanınırlığı bulunan diplomaya sahip, iyi derecede yabancı dil bilen kimya mühendisleri kariyerlerini yurt dışına taşıyabilir, yurt dışında burslu yüksek lisans veya doktora yapıp endüstri veya akademide kariyerlerine devam edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kimya mühendisliği girişimciler için de fırsatlar sunuyor

Kimya mühendisliği bölümünün girişimciler için de pek çok fırsat barındırdığına işaret eden Şafak, mezunların yeni malzemelerin geliştirilmesi, süreç optimizasyonu, yeşil kimya ürünleri, enerji verimliliği teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarına yönelerek kendi işlerini kurabileceklerinin altını çizdi.

Şafak, mezunların laboratuvarlardan üretim tesislerine, ofislerden saha çalışmalarına kadar çeşitli ortamlarda çalışabilecekleri bilgisini paylaştı.

Kimya mühendisliğinin multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu ve diğer disiplinlerle sıkı işbirlikleri gerektirdiğine dikkati çeken Şafak, mezunların biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, malzeme bilimi mühendisliği, enerji mühendisliği ve gıda teknolojisi gibi alanlarda kariyer fırsatları yakalayabileceğini anlattı.

Kimya mühendisliği alanının dijital dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Şafak, şunları kaydetti:

"Kimya mühendisliği alanında Endüstri 4.0 ve dijitalleşme kavramları önemli bir yer tutmaktadır. Endüstri 4.0, üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanılmasıyla ortaya çıkan dördüncü endüstri devrimidir. Bu devrimde otomasyon, veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin kullanımıyla üretim süreçleri daha akıllı ve verimli hale getirilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kimya Mühendisliği Mezunlarına Geniş Kariyer Fırsatları - Son Dakika

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