King Khalid Havalimanı'nın Yeni Terminali Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

King Khalid Havalimanı'nın Yeni Terminali Tamamlandı

IC İçtaş İnşaat, King Khalid Havalimanı'nın birinci uluslararası terminalini 11 ayda tamamladı.

09.01.2025 18:18
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IC İçtaş İnşaat, mühendislik ve yapımını üstlendiği King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın birinci uluslararası terminaliyle bağlantı binalarının inşasını bitirdi.

Şirketten yapılanı açıklamaya göre, King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın mühendislik ve yapımını üstlenen IC İçtaş İnşaat, üçüncü ve dördüncü terminallerin ardından yıllık 7 milyon yolcu kapasiteli birinci uluslararası terminali de başarıyla tamamladı.

Terminalin açılış töreni, IC Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Akdemir, IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç, Suudi Arabistan Krallığı Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser, Sivil Havacılık Başkanı Abdulaziz Al-Duailej, MATARAT Holding Üst Yöneticisi (CEO) Raed Al-Idrissi ve Riyad Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Ayman Abdulaziz AboAbah'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

11 ay ve 11 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak resmi açılışı gerçekleştirilen birinci terminalin inşasında, 17 bin ton çelik imalatı ile 61 bin metrekare metal tavan, 65 bin metrekare traverten yer/duvar kaplama, 400 metrekare "videowall" sistemi, 117 adet asansör/yürüyen merdiven, bagaj taşıma sistemi ile özel havalimanı sistemleri kuruldu.

Havalimanının kapasitesini yılda 14 milyon yolcuya artıracak birinci terminalde tüm mimari bileşenler, elektromekanik ekipmanlar ve bilgi teknolojileri sistemleri yenilenerek, 42 adet E-Gate sistemi ve 5 kilometre bagaj taşıma sistemi hizmete girdi.

1,4 milyar dolarlık proje

Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci inşaat ve taahhüt şirketi olan Al Rashid Trading and Contracting Company'nin (RTCC) ortaklığında yürütülen proje kapsamında, ilk olarak 2022 yılında üçüncü ve dördüncü terminallerin mühendislik ve yapım işlerini başarıyla tamamlayarak teslim eden IC İçtaş İnşaat, açılışı yapılan birinci terminalin ardından gelecek ay ikinci terminal binasının inşasına başlayacak.

Toplam dört terminalin taahhüt bedeli yaklaşık 1,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

300 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük alana sahip havalimanlarından biri olan King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın yenileme projesinde 17 ülkeden 3 bin 500 kişi çalışıyor.

Suudi Arabistan, dışa açılma sürecinde ortaya koyduğu Vizyon 2030 Planı doğrultusunda ulaşım, enerji ve iletişim altyapısına yapılan büyük yatırımlarla küresel bir ticaret merkezi haline gelmeyi amaçlıyor. Başta Riyad olmak üzere ülkedeki 12 şehirde, yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amaçlı yatırımlar planlanıyor.

Dönüşüm sürecindeki ülkenin son dönemdeki en büyük yatırımlarından biri olan King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın tüm terminalleri tamamlandığında yılda 30 milyon yolcuya dünya standartlarında hizmet vermesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, İnşaat, Güncel, İçtaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi King Khalid Havalimanı'nın Yeni Terminali Tamamlandı - Son Dakika

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