Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon hesaplamasına göre, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Buna göre; kira artış oranı yüzde 62,02 olacak.

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla konut ve iş yeri kira artış oranları belli oldu. Konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor. Böylece, kira artış oranı yüzde 62,02 oldu.

İktidar, TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranlarını kiralarda aniden yaşanan yüksek artış nedeniyle yıl boyunca konutlarda yüzde 25 ile sınırlandırmıştı.

Bu uygulama temmuz ayı itibarıyla sona erdi ve süre uzatılmadı. Temmuz ayından itibaren kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor.