Kira artışında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak

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Konut kiralarına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme 1 Temmuz'da sona eriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca kiracının merakla beklediği soruya cevap verdi.

"DÜZENLEME UZATILACAK"

Bakan Tunç, kirada yüzde 25 artış uygulaması süreceğini duyurdu. Tunç, açıklamasında "Üzerinde çalışıyoruz, düzenleme uzatılacak. 1 Temmuz'a yetişmezse geriye dönük işletilecek" ifadelerini kullandı.

SEÇİM VAADİYDİ

Konut kiralarına Zam sınırın getirilmesi AK Parti'nin Seçim vaatlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D- CNN Türk ortak yayınında fahiş Kira artışıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cebri adımlar atmak zorunda olduklarını ifade eden Erdoğan, " Adalet Bakanlığı'nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. 85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz" demişti.

ÇELİK: ŞİKAYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MKYK toplantısının ardından yüksek kiralarla ilgili şikayetlere değindi. Çelik açıklamasında "Vatandaşlarımızın kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.