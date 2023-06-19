Kira artışında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kira artışında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak

19.06.2023 20:09

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca insanın merak ettiği "Kira zammı sınırlaması devam edecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

Konut kiralarına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme 1 Temmuz'da sona eriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca kiracının merakla beklediği soruya cevap verdi.

"DÜZENLEME UZATILACAK"

Bakan Tunç, kirada yüzde 25 artış uygulaması süreceğini duyurdu. Tunç, açıklamasında "Üzerinde çalışıyoruz, düzenleme uzatılacak. 1 Temmuz'a yetişmezse geriye dönük işletilecek" ifadelerini kullandı.

SEÇİM VAADİYDİ

Konut kiralarına Zam sınırın getirilmesi AK Parti'nin Seçim vaatlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D- CNN Türk ortak yayınında fahiş Kira artışıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cebri adımlar atmak zorunda olduklarını ifade eden Erdoğan, " Adalet Bakanlığı'nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. 85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz" demişti.

ÇELİK: ŞİKAYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MKYK toplantısının ardından yüksek kiralarla ilgili şikayetlere değindi. Çelik açıklamasında "Vatandaşlarımızın kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Sezgin Avcı: Kendi maaşlarınızada %zam yapın Cevap Yaz 39 4 Yayından Kaldır
500

Yılmaz Tunç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira artışında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak - Son Dakika


Son Dakika
20:38 BAE ve Katar, Büyükelçiliklerini Yeniden Açma Kararı Aldı
20:37 Türkiye-Galler maçında ilk 11'ler belli oldu
20:33 Katar ve BAE, 6 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açtı! Türkiye memnuniyetle karşıladı
20:32 Kuntz'dan Arda Güler'e kesik! Türkiye-Galler maçında ilk 11'ler belli oldu
20:27 Semih Saygıner, Kore'deki PBA Bilardo Ligi'nde şampiyon oldu
20:22 Yıllar ondan hiç bir götürmüyor! Semih Saygıner, PBA Bilardo Ligi'nde şampiyon oldu
20:05 1 tonluk "Kral" bayrama sayılı günler kala satıldı! İşte fiyatı
19:51 Nazar boncuklu bileklik satan girişimcinin kazancı sosyal medyada gündem oldu
19:47 Nazar boncuklu bileklik satan kişi, balya balya para kazandı
19:32 Antalya'da polislerin gözaltına almak istediği kişi AVM'nin ortasında namaz kılmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 20:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kira artışında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement