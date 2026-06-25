Kira Sertifikası İhracı İçin 6 Finans Kuruluşu Yetkilendirildi - Son Dakika
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Kira Sertifikası İhracı İçin 6 Finans Kuruluşu Yetkilendirildi

25.06.2026 11:50
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Hazine, Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden kira sertifikası çıkarmak için 6 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 6 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, KFH Capital, Mashreq ve Standard Chartered'a yetki verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira Sertifikası İhracı İçin 6 Finans Kuruluşu Yetkilendirildi - Son Dakika

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