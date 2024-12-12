Kiralık Taşınmaz İlanlarında EİDS Zorunlu Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kiralık Taşınmaz İlanlarında EİDS Zorunlu Olacak

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale geleceğini açıkladı. Satılık taşınmaz ilanlarında ise mevcut uygulama devam edecek.

12.12.2024 23:57
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TİCARET Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olacağını, ancak satılık taşınmaz ilanlarının mevcut uygulama ile devam edeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığınca, EİDS yetki doğrulama uygulaması sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023'te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği hatırlatılan açıklamada, bu doğrultuda ilk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, EİDS üzerinden 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı haatırlatıldı.

Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan giremediğine işaret edilen açıklamada, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış, planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemden yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür" denildi.

'UYGULAMA, SATILIK TAŞINMAZ İLANLARI İÇİN DE ZORUNLU HALE GETİRİLECEK'

Açıklamada, gelinen aşamada EİDS yetki doğrulama uygulamasında bir adım daha ileri gidildiğinin altı çizilerek, "EİDS yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise Bakanlığımızca verilecek ikinci bir talimata kadar, uygulamanın mevcut hali ile devam etmesine karar verilmiştir. Zorunlu uygulamaya geçişin hem vatandaşlarımız hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşmesine, sistem farkındalığının ve kullanımının artırılmasına yönelik bu karar, EİDS'nin kapsamını daraltmamakta, halihazırda tüm ilanlar için ihtiyari olan uygulamayı kiralık taşınmazlar için zaruri hale getirmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulama, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da Bakanlıkça yakından takip edildiği hatırlatılarak, yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği vurgulandı. Açıklamada gelecek süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiralık Taşınmaz İlanlarında EİDS Zorunlu Olacak - Son Dakika

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