Kırgızistan'da Türk Şirketi ile Enerji Yatırım Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırgızistan'da Türk Şirketi ile Enerji Yatırım Anlaşması İmzalandı

Kırgızistan\'da Türk Şirketi ile Enerji Yatırım Anlaşması İmzalandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk OJSC Orta Asya Yatırım Holding ile Belediye Başkanlığı arasında 300 milyon dolar tutarında doğalgaz enerji santrali için yatırım anlaşması imzalandı. Proje, doğalgazla elektrik ve sıcak su üretimini hedefliyor.

21.09.2024 10:30  Güncelleme: 10:44
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk şirket OJSC Orta Asya Yatırım Holding ile Bişkek Belediye Başkanlığı arasında enerji sektörüne ilişkin yatırım anlaşması imzalandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Belediye Başkanı Aibek Dzhunushaliev ve Orta Asya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur'un katılımıyla yatırım anlaşması imzalandı. Projede hedef, Bişkek'teki İkinci Santral'de 250 MW'ın üzerinde kapasiteye sahip doğalgaz kombine çevrim enerji santralinin Kırgızistan Devleti hazinesinin satın alma ve ödeme garantisi ile inşası ve BOT modeliyle 15 yıllık işletmesini kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Yatırım anlaşmasının tutarının ise 300 milyon dolar olacağı öğrenildi.

Orta Asya Yatırım Holding şirketi, masrafları kendisine ait olmak üzere Ala-Archa trafo merkezine elektrik hattı inşa etmeyi ve sıcak su temini ve ısıtmayı Bişkek'in merkezi sistemine bağlamak için 10 kilometre uzunluğunda sıcak su boru hattı döşemeyi taahhüt ediyor. Böylelikle doğal gazdan hem elektrik hem de sıcak su üretilecek. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Belediye Başkanlığı, Kırgızistan, Orta Asya, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan'da Türk Şirketi ile Enerji Yatırım Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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