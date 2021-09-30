Üye Girişi
Kırgızistan fotoğraf sergisi TOBB'da ziyarete açıldı - Son Dakika

Kırgızistan fotoğraf sergisi TOBB'da ziyarete açıldı

30.09.2021 21:28
Kırgızistan fotoğraf sergisi TOBB'da ziyarete açıldı, System.String[]

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) "Kırgızistan Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) "Kırgızistan Fotoğraf Sergisi" açıldı.

TOBB'tan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Fotoğraf Sergisi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev tarafından TOBB Konferans Salonu Fuayesi'nde açıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Türk iş dünyası olarak Kırgızistan ile ikili ilişkilerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "İkili ilişkilerimizin gelişmesi için, başta Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, tüm muhataplarımızla yakın çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 500'e yakın Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu firmaların Kırgızistan'ın umut vadeden geleceğine yatırım yaptığını, Kırgızistan'ın kalkınma çabalarına destek verdiğini, bu serginin de Türk-Kırgız kardeşliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Fotoğraf Sergisi'ni iş dünyası ile buluşturduğu için Büyükelçi Ömüraliyev'e teşekkür etti.

Kırgızistan, Türkiye, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan fotoğraf sergisi TOBB'da ziyarete açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi 20:35 Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
Diyarbakır'da kahreden dakikalar! Türk bayrağına sarılarak intihar etmek isteyen adamı çocuğu izledi 20:22 Diyarbakır'da kahreden dakikalar! Türk bayrağına sarılarak intihar etmek isteyen adamı çocuğu izledi 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 19:36 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı Şen kardeşler cinayetinde 19:27 Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi
Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı 18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı 18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor         
21:09
Aslan'ın yıldızı formasına kavuştu! İşte Marsilya-Galatasaray maçında ilk 11'ler Aslan'ın yıldızı formasına kavuştu! İşte Marsilya-Galatasaray maçında ilk 11'ler         
20:48
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var         
20:26
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor         
19:53
İBB'nin bin yeni taksi teklifi UKOME'de 9'uncu kez reddedildi İBB'nin bin yeni taksi teklifi UKOME'de 9'uncu kez reddedildi         
19:31
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler         
18:38
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
Darbe girişimi gecesi mesajları ortaya çıkan tuğgeneral Atasoy'dan akılalmaz savunma: Bangladeş'te darbe yapıldı zannettim Darbe girişimi gecesi mesajları ortaya çıkan tuğgeneral Atasoy'dan akılalmaz savunma: Bangladeş'te darbe yapıldı zannettim         
17:13
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 21:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan fotoğraf sergisi TOBB'da ziyarete açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement