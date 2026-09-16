Kırıkhan'da rezerv alan çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da rezerv alan çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında ele alındı

Kırıkhan\'da rezerv alan çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında ele alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki rezerv alanlarda yürütülen çalışmaların durumu, Vali Mustafa Masatlı başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Toplantıda ticaret merkezleri ile Kanatlı ve Atatürk Caddeleri güzergahındaki çalışmalar ve altyapı-üstyapı süreçleri ele alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde rezerv alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumunun değerlendirildiği toplantı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kırıkhan'daki rezerv alanlarda devam eden çalışmaların son durumu ele alınarak yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasına yönelik yapılması gerekenler değerlendirildi.

Görüşmede özellikle ticaret merkezleri ile Kanatlı ve Atatürk Caddeleri güzergahlarında sürdürülen çalışmalar üzerinde duruldu. Bu alanlardaki çalışmaların tamamlanması için kurumlar arasında yürütülecek koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca rezerv alanlardaki altyapı ve üstyapı çalışmaları, yol ve çevre düzenlemeleri ile cadde aydınlatmalarının tamamlanmasına yönelik süreç ele alındı. Konut ve ticari yapıların dış cephe çalışmalarının da planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi değerlendirildi.

Kırıkhan'ın daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir yapısına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde ve titizlikle devam ettirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kırıkhan, Ekonomi, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırıkhan'da rezerv alan çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında ele alındı - Son Dakika

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