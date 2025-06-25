Kırıkkale\'de Buğday Hasadı Başladı

Kırıkkale'de çiftçiler, birçok gıda sektörünün hammaddesi olan buğdayın hasadına başladı. Altın sarısı başakların tarlalardan sofralara uzanan yolculuğu, sıcak yaz günlerinde yoğun mesai harcayan çiftçilerin emeğiyle sürüyor.

Kırıkkale'de, birçok gıda ürününün hammaddesi olan ve stratejik öneme sahip buğdayın hasadı başladı. Çiftçilerin aylarca süren emeğinin ürünü olan altın sarısı başaklar, tarlalardan sofralara uzanan yolculuğuna çıktı. Tarlalarda yoğun mesai sürdüren çiftçiler, biçerdöverlerle topladıkları tonlarca buğdayı traktör römorklarına yükleyerek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım noktalarına taşıyor. Ancak çiftçiler, bu yıl bölgede etkili olan sam yelinin buğday başaklarını kurutarak rekolteyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Sezonun ilk hasadı, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin Tatlıcak köyünde yapıldı. Hasat programına katılan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Vali Makas, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmanın sağlanması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin artırılması için devlet desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Vali Makas, "2025 yılının ilk hasadını yapmak adına çiftçilerimizle beraberiz. Tatlıcak köyündeyiz. Öncelikle tüm çiftçilerimize bereket diliyoruz. Çiftçimizle hemhal olmak, onların dertleriyle dertlenmek adına buradayız. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve su verimliliğini artırmak amacıyla farklı projeler yürütüyoruz" dedi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun bölgedeki raporlama çalışmasına da değinen Vali Makas, "Bundan sonraki yıllarda verimi artırabilmek için İl Tarım Müdürlüğümüz ve tüm paydaşlarımızla birlikte güzel işler yapacağız. Son 20-25 yılda devletimizin verdiği destekler, 'Hayaldi, gerçek oldu' sözünün bir tezahürüdür ve bu tezahür devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Hasat programına, Delice Kaymakamı Turgay Cingirt, Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar, ilgili kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. - KIRIKKALE