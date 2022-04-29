Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

29.04.2022 12:38
Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, 200 çiftçiye 10 ton kuru fasulye ve 1750 kilogram yağlık ay çekirdeği tohumu dağıtıldı.

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, 200 çiftçiye 10 ton kuru fasulye ve 1750 kilogram yağlık ay çekirdeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tohum dağıtımında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale'de ekilmeyen veya nadasa bırakılmış arazileri en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.

Ekilmeyen alanlar için üreticilere alternatif ürünler sunduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz alternatif ürünler içerisinde stratejik bir öneme sahip yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye de bulunuyor. Bu bağlamda 2022 yılı için üreticilerimize yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumunu dağıtarak ilimizde hem ekili alanımızı arttırıyor hem de üretimi çeşitlendirmiş oluyoruz. Bu tür projelerle her zaman üreticimizin yanında olacağız. Tohumların hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından üreticilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

YORUMLAR
500
Altıntaş'ta fide dikim etkinliği Altıntaş'ta fide dikim etkinliği Tireli Üreticiye 'Elektrik' Darbesi Tireli Üreticiye 'Elektrik' Darbesi

Kırıkkale, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:57:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement