Kırıkkale'de çiftçilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, 200 çiftçiye 10 ton kuru fasulye ve 1750 kilogram yağlık ay çekirdeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tohum dağıtımında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale'de ekilmeyen veya nadasa bırakılmış arazileri en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.

Ekilmeyen alanlar için üreticilere alternatif ürünler sunduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz alternatif ürünler içerisinde stratejik bir öneme sahip yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye de bulunuyor. Bu bağlamda 2022 yılı için üreticilerimize yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumunu dağıtarak ilimizde hem ekili alanımızı arttırıyor hem de üretimi çeşitlendirmiş oluyoruz. Bu tür projelerle her zaman üreticimizin yanında olacağız. Tohumların hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından üreticilere yağlık ay çekirdeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı.