Kırıkkale'de "Makine Paylaşım Platformu", gereksiz makine yatırımını önleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de "Makine Paylaşım Platformu", gereksiz makine yatırımını önleyecek

17.03.2022 14:26
Kırıkkale'de "Makine Paylaşım Platformu", gereksiz makine yatırımını önleyecek

Kırıkkale Valiliği tarafından projelendirilen "Makine Paylaşım Platformu" ile sanayicilerin zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından projelendirilen "Makine Paylaşım Platformu" ile sanayicilerin zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yeterli yan sanayi kapasitesinin oluşmamasının, birçok ilin daha hızlı sanayileşmesinin önündeki engellerden biri olduğu bildirildi.

Paylaşım kültürünün yeterince gelişmemiş olmamasına da vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Makineye ihtiyaç duyan sanayicilerimiz ile makine sahibi sanayicilerimizi aynı çatı altında buluşturacak 'Makine Paylaşım Platformu' sayesinde firmalarımız, ihtiyaç duydukları işlemler için gelişmiş illere yönelmeden ya da yeni makine almadan önce yakın çevrelerinde aynı işi yapacak makine olup olmadığını araştırabilecek, varsa makinenin sahibi işletmeye müracaat ederek paylaşıma açılan makineyi ücreti mukabili kullanabilecektir. Böylece sanayicilerimiz, büyük zorluklarla biriktirdikleri sermayelerini farklı alanlara yönlendirebilecek, mevcut makinelerin boş kalma süreleri azalacağı için işletmelerimizin kapasite kullanım oranları artacak, zamandan ve maliyetten de tasarruf sağlanacaktır."

Açıklamada, hem makine sahibi hem de bu makineye ihtiyaç duyan işletmenin karşılıklı kazanç sağlayacağı sistemle aynı zamanda değerli bir veri tabanı da elde edilmiş olacağı ifade edildi.

Valilik himayesinde, Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle pilot uygulaması Kırıkkale'de gerçekleştirilen uygulamanın, yakın zamanda öncelikle benzer sorunları yaşayan bölge illerin hizmetine açılacağı aktarılan açıklamada, gereksiz makine yatırımının önlenmesinde etkili olacak platformun, ithalatın azalmasına da katkı sağlayacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de 'Hezarfen Orta Anadolu Projesi' ile KOBİ'lere danışmanlık hizmeti verilecek Kırıkkale'de 'Hezarfen Orta Anadolu Projesi' ile KOBİ'lere danışmanlık hizmeti verilecek Kırşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı Kırşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı

Kırıkkale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de 'Makine Paylaşım Platformu', gereksiz makine yatırımını önleyecek - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:35:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de "Makine Paylaşım Platformu", gereksiz makine yatırımını önleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement