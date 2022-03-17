Kırıkkale'de "Makine Paylaşım Platformu", gereksiz makine yatırımını önleyecek - Son Dakika

Kırıkkale Valiliği tarafından projelendirilen "Makine Paylaşım Platformu" ile sanayicilerin zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yeterli yan sanayi kapasitesinin oluşmamasının, birçok ilin daha hızlı sanayileşmesinin önündeki engellerden biri olduğu bildirildi.

Paylaşım kültürünün yeterince gelişmemiş olmamasına da vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Makineye ihtiyaç duyan sanayicilerimiz ile makine sahibi sanayicilerimizi aynı çatı altında buluşturacak 'Makine Paylaşım Platformu' sayesinde firmalarımız, ihtiyaç duydukları işlemler için gelişmiş illere yönelmeden ya da yeni makine almadan önce yakın çevrelerinde aynı işi yapacak makine olup olmadığını araştırabilecek, varsa makinenin sahibi işletmeye müracaat ederek paylaşıma açılan makineyi ücreti mukabili kullanabilecektir. Böylece sanayicilerimiz, büyük zorluklarla biriktirdikleri sermayelerini farklı alanlara yönlendirebilecek, mevcut makinelerin boş kalma süreleri azalacağı için işletmelerimizin kapasite kullanım oranları artacak, zamandan ve maliyetten de tasarruf sağlanacaktır."

Açıklamada, hem makine sahibi hem de bu makineye ihtiyaç duyan işletmenin karşılıklı kazanç sağlayacağı sistemle aynı zamanda değerli bir veri tabanı da elde edilmiş olacağı ifade edildi.

Valilik himayesinde, Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle pilot uygulaması Kırıkkale'de gerçekleştirilen uygulamanın, yakın zamanda öncelikle benzer sorunları yaşayan bölge illerin hizmetine açılacağı aktarılan açıklamada, gereksiz makine yatırımının önlenmesinde etkili olacak platformun, ithalatın azalmasına da katkı sağlayacağı belirtildi.