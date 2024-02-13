Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, spor kompleksi ve özel eğitim uygulama merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, spor kompleksi ve özel eğitim uygulama merkezi inşaatını inceledi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, spor kompleksi ve özel eğitim uygulama merkezi inşaatını inceledi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden spor kompleksi ve özel eğitim uygulama merkezi inşaatını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Spor kompleksi projesinde basketbol ve voleybol antrenman salonları, bireysel spor salonları, atış poligonu ve dinlenme odaları bulunuyor. Özel eğitim uygulama merkezi inşaatının ise 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

13.02.2024 09:30
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden spor kompleksi ile özel eğitim uygulama merkezi inşaatını yerinde inceledi.

Kırıkkale'de 17 bin 102 metrekare alan üzerinde inşa edilen spor kompleksinin yapımı devam ediyor. 3 bin 500 kişi seyirci kapasiteli spor kompleksi projesinde, 3 basketbol ve voleybol antrenman salonu, 6 bireysel spor salonu, 2 atış poligonu, özel dinlenme odası, kondisyon salonu, basın açıklama salonu ve protokol dinlenme salonları bulunuyor. Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden spor kompleksinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yüzde 36'sı tamamlanan ve bu yıl içerisinde teslim edilmesi planlanan 3 bin 500 kişilik kapalı spor kompleksi hakkında bilgi aldı. Buradaki ziyaretin ardından Adnan Şener Özel Eğitim Uygulama Merkezi inşaatında da incelemelerde bulunan Makas, çalışmaların 2025 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Ziyaretler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Çetin hazır bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, spor kompleksi ve özel eğitim uygulama merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika


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