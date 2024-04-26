Kırkağaç Çakal Pideli Paça Yemeği Tescil Belgesi Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırkağaç Çakal Pideli Paça Yemeği Tescil Belgesi Aldı

Kırkağaç Çakal Pideli Paça Yemeği Tescil Belgesi Aldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki zengin mutfak kültürünün öne çıkan örneklerinden olan Çakal Pideli Paça yemeği, tescil belgesini aldı. Kırkağaç'ın 3. Coğrafi Tescil alan ürünü olan Çakal Pideli Paça yemeği, Kırkağaç Kavunu ve Topalak yemeği ile birlikte ilçenin değerli lezzetlerinden biri olarak kaydedildi. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği ve AB Proje Ofis Koordinatörü Mustafa Tıpırtın'a teşekkür ederek, Kırkağaç'ın zengin yemek kültürünün ön plana çıkarılmasında gösterilen özverili çalışmalara vurgu yaptı.

26.04.2024 10:57
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki zengin mutfak kültürünün öne çıkan örneklerinden olan Çakal Pideli Paça yemeği tescil belgesini aldı. Kırkağaç Kavunu ve Topalak yemeğinin ardından Çakal Pideli Paça yemeği, Kırkağaç'ın 3. Coğrafi Tescil alan ürünü oldu.

Daha önce Kaymakam Murat Büyükköse döneminde Kırkağaç Kaymakamlığınca Coğrafi Tescil Belgesi için Patent ve Marka kurumuna başvurusu yapılan yemek, patent kurumu tarafından 'Kırkağaç Çakal Pideli Paça' adıyla tescillendi.

Patent ve Marka Kurumu tarafından 15 Aralık 2023 tarih ve 163 sayılı bültende yayımlanan Kırkağaç Çakal Pideli Paça yemeği için üç aylık itiraz süresi sonunda herhangi bir itiraz olmadığı için, Patent Kurumu tarafından düzenlenen Tescil Belgesi'nin Kaymakamlığa teslim edildiğini belirten Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, "İlçemizde faaliyet gösteren Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği tarafından başlatılan ve yapılan çalışmalarla ilçemizin zengin yemek kültürü ön plana çıkarılmış ve Kırkağaç Gurme şehri olma yolunda önemli hamleler geçekleştirilmiş, bu konuda büyük bir özveri ile çalışan derneğimizin başkanı Cahit Uslu'ya ve onun nezdinde tüm dernek yönetimine ve AB Proje Ofis Koordinatörü Mustafa Tıpırtın'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce de Kırkağaç Topalak yemeğimiz Patent ve Marka kurumu tarafından tescillenmişti, Kırkağaç Kavunumuz ile birlikte artık Kırkağaç'ın üç adet tescil almaya hak kazanan değeri bulunuyor, ayrıca Kırkağaç Kavununa Avrupa Birliği Coğrafi Tescil ile Kırkağaç Zeytinyağına yerel tescil için değerlendirme süreci devam ediyor, inşallah kısa sürede sonuçlanır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırkağaç Çakal Pideli Paça Yemeği Tescil Belgesi Aldı - Son Dakika

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