Kırklareli\'de Tohum Dağıtımı Başladı

Kırklareli'de üreticilere dağıtılan aspir ve nohut tohumlarıyla ekim süreci başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geliştirilen aspir tohumu, demonstrasyon çalışmaları kapsamında üreticilere teslim edildi. Yerli çeşitlerin bölge şartlarına uyumu ve verim potansiyelinin gözlemlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın üretim planlamasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Öte yandan Vize ilçesinde ise "Topraktan Sofraya Altın Nohut Projesi" çerçevesinde başvuru yapan üreticilere yüzde 75 Bakanlık hibeli Azkan çeşidi nohut tohumu dağıtımı tamamlandı. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile bölgede nohut üretiminin artırılması ve üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor. - KIRKLARELİ