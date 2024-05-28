Kırklareli\'nde Arıcılara Hibe Destekli Arı Kovanı Dağıtıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki arıcılara yüzde 75 hibe destekli arı kovanı dağıtıldı.
Pehlivanköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Kırklareli İl Özel İdaresi Destekli Arıcılık Projesi çerçevesinde kovan dağıtımı gerçekleştirildi.
Pehlivanköy Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törene, İlçe Kaymakamı Fatma Ballı, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle üreticiler katıldı.
Kırklareli İl Özel İdaresi 2024 yılı projeleri çerçevesinde uygulanan yüzde 75'i İl Özel İdare destekli, yüzde 25'i arı üreticilerinin katkılarıyla hayata geçirilen Arıcılık Projesi kovan dağıtım töreninde, her arıcıya 15'er adet polen tuzaklı çift katlı kovan temini yapıldı. - KIRKLARELİ
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