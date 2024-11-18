Kırklareli\'nde Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Düzenleniyor

Ekonomi

Kırklareli'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı 5 - 8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşecek olan fuarda katılımcılar burada tarım, hayvancılık, gıda, sanayi ve otomotiv sektörlerinde en son geliştirilen araç ve gereçleri yakından inceleyebilecekler. - KIRKLARELİ