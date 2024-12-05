Kırklareli’nin Tarımsal Başarısı

Ekonomi

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

Kırklareli Valisi Turan: "Türkiye genelinde ayçiçeği üretiminde 4. sıra, kanola üretiminde 5. sırada, aronya üretiminde 1. sırada yer almaktayız"

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Uğur Turan: "Türkiye genelinde ayçiçeği üretiminde 4. sıra, kanola üretiminde 5. sırada, aronya üretiminde 1. sırada yer almaktayız" dedi.

Kırklareli'nde 4. kez düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın açılışı yapıldı. Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Vali Uğur Turan, tarımın toplundaki temel ihtiyacı olan gıdayı üretmenin yanı sıra ekonomiye katkı sağlayan çevreyi ve toplumu şekillendiren bir sektör olduğunu söyledi. Turan, fuarın önemine değinerek gelecek yıllarda kenttin 200, 300 binleri karşılayacağını söyledi.

İlin tarımsal zenginliklerini vurgu yapan Turan, "Türkiye genelinde Ayçiçek üretiminde 4. sıra, kanola üretiminde 5. sırada, aronya üretiminde 1. sırada yer almaktayız. İl genelinde 940 ton çiğ süt üretimiyle süt verimi konusunda ülke ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Ayrıca ilimizdeki 85 hastalıktan ari çiftlik ve Avrupa Birliği onaylı süt işleme tesislerimizle tarım ve hayvancılıkta kalite standardını korumaktayız" ifadelerini kullandı.

"103 milyon doları aşan gelir elde edildi"

Turan, hardaliye, meşe balı, beyaz peynir, eski kaşar, kıvırcık kuzu eti gibi coğrafi işaretli ürünlerle kentin marka değerini artırdığını söyledi. 2023 yılı itibariyle kentten 217 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihracatı yapıldığını aktaran Turan, 103 milyon doları aşan gelir elde edildiğini ifade etti.

Kavaklı beldesinde bin 135 dekar alana süt sığırcılığına yönelik olarak Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi için çalışmalara başladıklarını dile getiren Turan, kentte hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Turan, ve beraberindekiler stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan fuar 8 Aralık Pazar günü sona erecek.