Kırklareli OSB, 400 milyon dolarlık ihracatını artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Kırklareli OSB, 400 milyon dolarlık ihracatını artırmayı hedefliyor

Kırklareli OSB, 400 milyon dolarlık ihracatını artırmayı hedefliyor
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Kırklareli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadaifçi, OSB'de yıllık 400 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek bu rakamı artırmak istediklerini söyledi. Kadaifçi, 87 fabrikada 5 bin ile 5 bin 500 kişinin istihdam edildiğini, gelecekte bu sayının 13 bine çıkmasını öngördüklerini kaydetti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yıllık 400 milyon dolarlık ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadaifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın firma sayısı bakımından ikinci büyük OSB'si olduklarını söyledi.

1997 yılında kurulan OSB'de 87 fabrikanın faaliyet gösterdiğini???????, 12 fabrikanın ise inşaat halinde olduğunu belirten Kadaifçi, OSB'nin her geçen gün büyüdüğünü kaydetti.

Karma bir OSB olduklarını belirten Kadaifçi, bünyelerinde ilaç, gıda, metal ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığını kaydetti.

Firmaların büyük bölümünün ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Kadaifçi, "OSB'mizde an itibarıyla 87 ruhsatlı çalışan fabrikamız var. Bu fabrikalarda takriben 5 bin ile 5 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Burada üretilen katma değer, ülke içi ve ülke dışına satılan mallar önem arz ediyor. Tahminen yıllık 400 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve bir o kadar da yurt içine mal tedarik eden firmaların bulunduğunu görüyoruz, bu rakamı artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadaifçi, gelecekte istihdam sayısının 13 bine çıkmasını öngördüklerini kaydetti.

OSB'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Kadaifçi, şöyle devam etti:

"Yıllar içerisinde Kırklareli OSB belki 300'lü, 400'lü fabrika sayılarına ulaşacak. 13 bin kişilik istihdam belki 35, 40 binleri bulacak. Önü çok açık ve lokasyon olarak da çok cazip bir bölgeyiz. İstanbul'a yakınlığımız Avrupa sınır kapılarına yakınlığımız, otobanlara, hızlı tren hattına yakınlığımız ile çok stratejik bir bölgeyiz."

"OSB'miz cazibe merkezi"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ise OSB'nin sunduğu altyapı olanakları, ihracat potansiyeli ve çevre dostu projeleriyle Trakya ve Marmara'nın cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

Ilık, yatırımcıların ve müteşebbislerin Kırklareli OSB arsalarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bölgedeki firmaların yaklaşık yüzde 60'ının ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Ilık, geçmişten bugüne dış ticaret konusunda tecrübeli işletmelerin bulunduğunu kaydetti.

OSB'de en fazla cam, çimento, un ve unlu mamul üretimi yapıldığına işaret eden Ilık, ihracatta ise ilk üç sırayı Bulgaristan, Kuzey Makedonya??????? ve Almanya'nın aldığını aktardı.

KTSO olarak her zaman girişimcilerin yanında olduklarını vurgulayan Ilık, "Biz onların elinden tutmadık, yanlarında koştuk, koşturduk. İhracatla tanıştırdık. Dış Ticaret Merkezi kurduk. Şehrimiz ülke ekonomisine katkı sıralamasında 34. sırada. Üreten, demokratik, eğitim seviyesiyle çok güçlü bir şehiriz." ifadelerini kullandı.

Açılacak yeni alanlarla üretim kapasitesi ve arsa sayısının tam iki katına çıkacağını, sırada bekleyen birçok müteşebbis bulunduğunu bildiren Ilık, şunları kaydetti:

"OSB'miz cazibe merkezi. Neden cazibe merkezi? Her şeyden önce doğaya duyarlı bir 'Yeşil OSB'. Sonra karma bir OSB. Diğerleri gibi sonradan ıslah edilmiş değil, özel olarak planlanmış bir OSB. Kendine ait barajı olan bir OSB. Terfi istasyonumuz, indirici merkezimiz bitmek üzere. O yüzden cazibe merkezi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kırklareli OSB, 400 milyon dolarlık ihracatını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

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