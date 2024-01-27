 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini inceleyerek yatırımcıları bölgeye davet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini inceleyerek yatırımcıları bölgeye davet etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evresekiz beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, yatırımcıları bölgeye davet etti. Ekici, İstanbul'a yakınlığı ve cazibe merkezi olması nedeniyle bölgenin önemine değindi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini inceleyerek yatırımcıları bölgeye davet etti
27.01.2024 - 11:34,
Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini incelemelerde bulunarak, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evresekiz beldesinde Vali Birol Ekici Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Ekici, fabrika işçilerinle sohbet etti.

Ekici, son yıllarda İstanbul'a yakınlığı ile OSB'nin cazibe merkezi olduğunu ifade etti. Yatırımcıları bölgeye davet eden Ekici, bölgenin önemine değindi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırklareli Valiliği, Birol Ekici, Kırklareli, Evrensekiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini inceleyerek yatırımcıları bölgeye davet etti - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini inceleyerek yatırımcıları bölgeye davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement