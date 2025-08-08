Kırkpınar\'a 10 Bin Misafir

Edirne'de gerçekleşen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kentteki otellerin 10 bin 195 güreşseveri misafir ettiği belirtildi.

İl Genel Meclisinin ağustos ayı son birleşimi gerçekleşti.

Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, mecliste, güreşlerde kent merkezindeki otellerde gerçekleşen konaklama durumları hakkında sunum yaptı.

Akar, organizasyonun her yıl yerli yabancı binlerce misafiri Edirne'ye çektiğini söyledi.

Sarayiçi er meydanında gerçekleşen güreşleri çok sayıda kişinin izlediğini belirten Akar, "Kentteki oteller 4 Temmuz'da güreşlerin ilk gününde 4 bin 400, ikinci gün 5 Temmuz'da 3 bin 150 ve üçüncü gün 6 Temmuz'da 2 bin 645 güreş severi ağırladı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üç gün toplam 10 bin 195 kişi otellerde konakladı." dedi.

Akar, ata sporu yağlı güreşin olimpiyatı kabul edilen Kırkpınar'a her yıl ilginin artarak devam ettiğini vurguladı.

Kırkpınar, yağlı güreşlerin olimpiyatı

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da Edirne'de Kırkpınar etkinliklerinin bir hafta sürdüğünü ancak güreşlerin son üç gün yapıldığını belirtti.

Kırkpınar'ın Edirne'nin düğünü, bayramı olduğunu dile getiren Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Kırkpınar Türkiye'deki bütün yağlı güreşlerin içinde başpehlivanın seçildiği ve insanların merakla sonucunu beklediği 'yağlı güreşlerin olimpiyatı' dediği yer. Komisyonun açıkladığı üç günlük konaklayan misafirlerimiz sadece otellerde kalanlardır. Bunun yanı sıra evlerde, çadırlarda kalan, günübirlik gelen ziyaretçilerimiz de var. Komisyon sadece üç gün boyunca otellerin konaklama sayılarını açıkladı. Ama bizler biliyoruz ki Kırkpınar'da bu sayısının 3,5 katı misafir ağırladık."

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.