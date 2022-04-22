Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi yapıldı - Son Dakika
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Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi yapıldı

22.04.2022 09:54
Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi yapıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Değerlendirme Komisyonu, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesi dahilinde hazırlanan yatırımların değerlendirmesini yaptı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Değerlendirme Komisyonu, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesi dahilinde hazırlanan yatırımların değerlendirmesini yaptı.

Vali Yardımcısı Abdullah Etil başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Rahmi Sarıca, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erkan Türkeli, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Abdullah Ali Sevin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Resul Çoban ve teknik personelleri katıldı.

Toplantıda Uzman Eller Proje Yürütme Birimi tarafından komisyon üyelerine, proje başvuruları hakkında sunum yapıldı. Başvurusu alınan 39 proje değerlendirilerek Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlandı. Genel Müdürlüğün nihai kararı sonunda başarılı bulunan proje başvuruları "Hibe sözleşmesi" imzalamak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne davet edilecek. - DENİZLİ

Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi yapıldı
Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi yapıldı

YORUMLAR
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Abdullah Etil, Abdullah Ali, Denizli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi yapıldı - Son Dakika


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