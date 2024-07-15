Kırşehir\'de Alternatif Tarımsal Ürünler Semineri düzenlenecek

Ekonomi

Kırşehir; Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) öncülüğünde düzenlenecek olan 'Önder Çiftçiler ile Alternatif Tarımsal Ürünler Semineri'ne ev sahipliği yapacak.

Seminere çiftçilerle birlikte Dr. Öğretim Üyesi Emine Bilginoğlu ve Ziraat Mühendisi Murat Uludağ katılacak. Etkinlik, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve bölgedeki çiftçilerin alternatif ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Seminerde; alternatif tarımsal ürünlerin tanıtımı, yetiştirme teknikleri ve pazarlama stratejileri gibi konular ele alınacak. Ayrıca, katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması hedefleniyor. Kırşehir'deki çiftçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlik, bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine ve çiftçilerin ekonomik kazançlarını artırmalarına katkı sağlayacak.

Program, 16 Temmuz tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz'da sona erecek. - KIRŞEHİR