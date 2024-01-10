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Kırşehir'de Demir Ustası Hurda Araba Malzemelerinden Motor Üretti - Son Dakika
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Kırşehir'de Demir Ustası Hurda Araba Malzemelerinden Motor Üretti

Kırşehir'de faaliyet gösteren demir ustası Ramazan Kızıl, hurda araba malzemelerinden motor üretimi gerçekleştirdi. Kızıl, maliyeti düşük şekilde seri üretime geçmeyi planlıyor. Sanayi esnafı ve genç girişimcilerin ilgi odağı olan motor, Kırşehir Sanayi Sitesi'nde de büyük beğeni topladı.

Kırşehir\'de Demir Ustası Hurda Araba Malzemelerinden Motor Üretti
10.01.2024 - 13:54,
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Kırşehir'de demir ustası Ramazan Kızıl, sanayide hurda araba malzemelerinden motor üretti.

Kılıçözü Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir ustası Ramazan Kızıl, el emeği ve tecrübesiyle hurda araba malzemelerinden motor üretimi yaptı. 10 günde motor üretimini tamamlayan Kızıl, maliyeti düşük şekilde seri üretime geçmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da hurda araçlardan denemeleri olduğunu aktaran Kızıl, eksikleri gidererek tamamladığı motoruyla sanayi esnafının ve genç girişimcilerinde odak noktası oldu. Kızıl, "İki dönüm bahçem var. Büyük traktörle sürdüğüm zaman yarısından fazlasını geri çiğniyor. Bize küçük traktör lazımdı ve fiyatlarda pahalı olduğundan hurda malzemeleri değerlendirdim. Şanzıman ve Diferansiyel eski hurda bir aracın hurda araçlardan sanayide toparlama yaptım. TOGG otomobilinin yapılış süreci beni tetikledi. Bana büyük oranda destek ve katkı sundu. Farklı katkılarda maliyeti düşürerek daha gelişmiş halini yapmak istiyorum" diye konuştu.

"Esnaf gurur duydu"

Demirci ustasının çalışması Kırşehir Sanayi Sitesinde de geniş yer buldu. Sanayi esnafı İsa Çözen, "Ramazan ustayla komşuyuz. Yapılan traktörün çalışmaları iki yıl önce başlamıştı. Eski traktör parçalarını yeniden revize ettik. Kırşehir adına mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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