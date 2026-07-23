Kırşehir'de Hasat Döneminde Yangın Uyarısı - Son Dakika
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Kırşehir'de Hasat Döneminde Yangın Uyarısı

Kırşehir\'de Hasat Döneminde Yangın Uyarısı
23.07.2026 15:32
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Kırşehir'de hasadın %65'i tamamlandı, yangınlar 1500 dönüm tarım alanını zarar gördü.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hububat hasadının yaklaşık yüzde 65'i tamamlanırken, hasat sezonu boyunca 38 farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık bin 500 dönüm tarım arazisi ve ekili alan zarar gördü.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; yangınların büyük bölümünün elektrik hatları, trafolar ve sigara izmaritlerinden kaynaklandığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, kent genelinde hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Hasadın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün tamamlandığını ifade eden Toprak, sezon boyunca meydana gelen yangınların çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti. Toprak, kent genelinde 38 farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık bin 500 dönüm tarım arazisi ve ekili alanın zarar gördüğünü belirterek, "Akçakent ilçesinde yaklaşık bin 100 dönüm alanda, Akpınar ilçesine bağlı Değirmenkaşı ve Ulupınar köylerinde ise yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan yangınlara ekipler tarafından müdahale edildi. Şükür ki yangınlarda can kaybı yaşanmadı, sadece maddi zarar oluştu" dedi. Çiftçilere ve vatandaşlara hasat döneminde defalarca uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Toprak; "Tüm uyarılarımıza rağmen yangınlar meydana geldi. Yangınların büyük bölümü elektrik hatları, trafolar ve sigara izmaritlerinden kaynaklanıyor. İlkbaharda yağışların bol olması nedeniyle ot ve bitki örtüsü yoğunlaştı. Ardından gelen yüksek hava sıcaklıkları da yangın riskini artırdı" ifadelerini kullandı.

Hasat çalışmalarının kontrollü şekilde devam ettiğini belirten Toprak, vatandaşlardan özellikle tarım alanları çevresinde ateş yakmamalarını, sigara izmaritlerini gelişi güzel atmamalarını ve yangın riskine karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kırşehir, Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Hasat Döneminde Yangın Uyarısı - Son Dakika

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