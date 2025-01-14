Kırşehir'de Kira Düşüşü - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir'de Kira Düşüşü

Kırşehir\'de Kira Düşüşü

Mülteci dönüşleriyle Kırşehir'de ev kiraları 10-15 bin TL'den 5-8 bin TL'ye düştü.

14.01.2025 15:56
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Mültecilerin gidişiyle Kırşehir'de ev kiraları düşüyor

KIRŞEHİR - Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, Suriye'de rejimin düşmesiyle ülkelerine dönen mültecilerin ardından Kırşehir'de de ev kiralarının düştüğünü söyledi.

Mülteci olarak şehirde yaşayan kişilerin ülkelerine dönüşlerinin kira bedellerinde düşüşe neden olduğunu dile getiren Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, şehirde ev kiralarının artmasında enflasyon etkisi kadar mültecilerinde etkili olduğunu söyledi. 10-15 Bin TL arasında değişim gösteren kiralarda düşüş olduğunu açıklayan Biçici, "Enflasyon oranında kiralar ciddi oranında artış göstermişti. Yaşanan süreçte denetimsizlikte kiralarda ciddi artışa neden oldu. Ev sahipleri fahiş fiyat uyguladı kiracı ise zor durumda kaldı" dedi.

Biçici, "Enflasyonun düşmeye başlamasıyla kira oranları da düşüş göstermeye başladı. İl genelinde özellikle Suriye'de rejimin değişmesiyle birlikte bizlerin yaptığı çalışmalarla birlikte kiralarda da ciddi oranda düşüş tespit ettik. Eski yapı binalarda 10-15 bin bandında olan kiralar, 5-6-8 bin TL'ye kadar indi. Yeni yapı binalarda ise enflasyonun düşüşü gibi kira düşüşlerini de beklemekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Ekonomi, Suriye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Kira Düşüşü - Son Dakika

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