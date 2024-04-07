Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi'nde Bayram İndirimleri - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi'nde Bayram İndirimleri

Kırşehir\'deki Ahi Evran Külliyesi\'nde Bayram İndirimleri

Ahi Evran Külliyesi içerisinde yer alan ve Kırşehir'de AVM mantığında bilinen ilk iş merkezinde esnaf, bayram hazırlıklarını tamamladı. Çarşı esnafı bayram nedeniyle birçok üründe indirime gitti.

07.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:25
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Ahi Evran Külliyesi içerisinde yer alan ve Kırşehir'de AVM mantığında bilinen ilk iş merkezinde esnaf, bayram hazırlıklarını tamamladı.

Kırşehir'de 1482 yılında Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran adına yaptırılan cami ve türbenin 2013 yılında dönemin belediyesi tarafından külliye alanına alınması sonrası yeni bir görünüme kavuşan ve bilinen AVM mantığında bilinen ilk iş merkezi olan çarşı, Ramazan Bayramı süresince halka hizmet sunacak. Çarşı esnafı bayram nedeniyle birçok üründe indirime gitti. Çarşı esnafından Hüseyin Kılıçoğlu, Kırşehir'de bayramla birlikte Ahi Külliyesi alanında indirimli satış başlattıklarını söyledi. Fatma Kaplan adlı esnaf ise 15 yıllık esnaflık süreci boyunca iş merkezinde olduğunu ve bayram nedeniyle indirime gittiklerini belirtti.

Çarşı başkanlığı görevini yürüten Ömer Gürler, "Şehirde alışveriş merkezi yok ama tarihi bir iş merkezi ve alışverişin odağı bir çarşı var. Enflasyona rağmen bizler ve esnaflarımız indirime giderek halka hizmet sunacaklar" dedi.

2010 yılında projelendirilen ve 2013 yılında yapımına etap etap devam edilen Ahi Evran Külliyesi'nde yer alan alışveriş merkezi yeniden ticaretin merkezi oldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi'nde Bayram İndirimleri - Son Dakika

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