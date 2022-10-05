Kırşehir'de 400 kişiye iş imkanı sağlayacak jeotermal sera kuruluyor - Son Dakika
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Kırşehir'de 400 kişiye iş imkanı sağlayacak jeotermal sera kuruluyor

05.10.2022 14:52

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 400 kişinin istihdam edileceği jeotermal cam sera kurulacak.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 400 kişinin istihdam edileceği jeotermal cam sera kurulacak.

İlçeye bağlı Medetsiz köyünde jeotermal kaynağın bulunduğu 300 dekarlık alanda yapılması planlanan yatırım için temel atma töreni düzenlendi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, törende yaptığı konuşmada, kentin jeotermal kaynak yönünden büyük potansiyeli olduğunu söyledi.

Çiçekdağı ilçesindeki Mahmutlu bölgesinde ve merkeze bağlı Karakurt köyündeki işletmelerin ardından başka bir işletmenin de Mucur'da faaliyet göstereceğini belirten Buhara, bunun kent için büyük kazanç olduğunu dile getirdi.

İşletmenin 300 dekar alanda kurulduğunu, 50 dekarlık alandaki cam seranın yapımının devam ettiğini söyleyen Buhara, şöyle konuştu:

"Teknolojisi çok yüksek bir yatırım. Cam sera olarak belki de Türkiye'deki en son teknoloji kullanılarak bir işletme açılıyor. Bu firmamızla beraber Kırşehir jeotermal suya dayalı seracılık anlamında belki de bir kümelenme yaşayacak. Belki, bu işin önemli illerinden birisi haline geleceğiz. Bunun lojistiği, kullandığı malzemeler var. Burada belki bir pazar oluşacak. Bunun başka çıktıları olacak. Geleceğimiz adına bu anlamda ümitliyim. Burada, bozkırda çölde vaha diyebileceğimiz bir tesis yükseliyor. Çok sevinçliyiz ve gururluyuz."

Yatırımı yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Fatih Karamancı da yatırımın 2 yılda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Yaklaşık 1 milyar lira yatırım bedeli olan tesis tamamlandığında 400 kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini dile getiren Karamancı, "İlk etapta yaptığımız 50 dekarlık serada 3 bin ton domates üretilecek. Tamamı bittiğinde 20 bin ton civarında üretim olacak." dedi.

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Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de 400 kişiye iş imkanı sağlayacak jeotermal sera kuruluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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