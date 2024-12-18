Kırşehir Şeker Fabrikası Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir Şeker Fabrikası Kapasitesini Artırıyor

Kırşehir Şeker Fabrikası Kapasitesini Artırıyor

Kırşehir Şeker Fabrikası günlük pancar işleme kapasitesini 10 bin tona çıkarıyor.

18.12.2024 17:18
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Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, fabrikada gelecek sezon günlük pancar işleme kapasitesinin 6 bin 500 tondan 10 bin tona çıkacağını söyledi.

Kırşehir Şeker Fabrikası'nda gazetecilerle bir araya gelen Erence, fabrikanın pancar işleme kapasitesinin günlük 3 bin 500 ton olarak kurulduğunu söyledi.

Erence, 2018'den bugüne kadar 60 milyon avroluk yatırım yapıldığını belirterek, "Yatırımların ardından günlük 6 bin 500 ton pancar işlemeye çıktık. Daha sonra bunun da yetmeyeceğini düşünerek yaptığımız hazırlıkla günlük 10 bin ton pancar işleme kapasitesine çıkıyoruz." dedi.

Kazan, tribün, iç ve dıştaki tüm ekipmanların tamamlandığını aktaran Erence, şöyle konuştu:

"Bu kapasite ve ekipman çalışmasının da yüzde 95'i bitti. Yalnızca montaj kısmı kaldı. İnşallah gelecek sezonda günlük 10 bin ton pancar işleme kapasitesiyle fabrikamız çalışacak. Biz 70 bin ton olan kotamızı 75 bin 600'e çıkardık. Biz de potansiyel var, bölgemiz buna uygun. Daha fazla pancar işleyip daha fazla şeker üretmek istiyoruz. Hem çiftçimize katkı veriyoruz hem de bu yatırımları yapıyoruz."

Erence, Kırşehir'in yanı sıra Gülşehir, Şereflikoçhisar, Evren ve Ortaköy'deki üreticilerin de fabrikaya ürün verdiğini belirterek, randevulu sistemde günlük kapasiteye göre çiftçilerden ürün alındığını kaydetti.

Nakliyecilerin sıra beklememek için dün fabrikanın uygun görmediği bir yere pancar döktüklerini hatırlatan Erence, nakliyecilerin kendi aralarında bir tartışma yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir Şeker Fabrikası Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika

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