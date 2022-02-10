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Kırşehir TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi - Son Dakika

Kırşehir TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi

10.02.2022 16:10
Kırşehir TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, her sektörü etkileyen enerji maliyetlerindeki zamların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, her sektörü etkileyen enerji maliyetlerindeki zamların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde elektrik zamları, yükselen doğal gaz fiyatları, akaryakıt ve oto gaz fiyatlarındaki artışların üyelerinin ticari faaliyetlerini sürdürmelerini güçleştirdiğini ifade etti.

Enerji maliyetlerine yapılan zamların Türkiye'nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağını ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile de mücadele eden işletmeleri sıkıntıya sokacağını vurgulayan Yılmaz, sanayicilerin ve KOBİ'lerin işletme maliyetlerinin ciddi anlamda artırdığını belirtti.

Gelinen bu noktada işletmelerin üretim ve yatırım iştahının kapanacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

???????"Cari açık ve enflasyonun olumsuz etkileneceği bir sürecin başlangıcı olacaktır. Tüm zorluklara rağmen üyelerimizin ticari faaliyetlerini sürdürmelerini durma noktasına getirecektir. Her sektörü derinden etkileyecek bu zam kararlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak inanıyoruz. 'Milleti yaşat ki, devlet yaşasın.' düsturu ile gücüne inandığımız, milli varlığımızın tek ve vazgeçilmez mabedi büyük devletimizden özellikle iş ve sosyal dünyamızı felç eden enerji maliyetlerinin ve inanılmaz derecede artıran zamların geri çekilmesi için çağrıda bulunuyoruz."

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Mustafa Yılmaz, Kırşehir, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırşehir TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi - Son Dakika Ekonomi


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