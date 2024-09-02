Kırtasiye Malzemelerindeki Zararlı Maddelere Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Kırtasiye Malzemelerindeki Zararlı Maddelere Dikkat!

Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mine Başıbüyük, bazı kırtasiye malzemelerinde fitalat, benzen, kurşun gibi zararlı maddelerin bulunduğunu ve bu maddelerin çocuk sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

02.09.2024 11:52
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Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mine Başıbüyük, bazı kırtasiye malzemelerinde fitalat, benzen, kurşun gibi zararlı maddelerin bulunduğunu ve bu maddelerin çocuk sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasına sayılı günler kala, aileler çocukları için gerekli kırtasiye malzemelerini temin etmeye başladı. Ancak alışveriş sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli sağlık riskleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Mine Başıbüyük, kırtasiye alışverişi yapan ailelere, çocukların sağlığını korumak için nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Başıbüyük, "Kırtasiye malzemelerinde bulunan fitalat, benzen, kurşun gibi zararlı maddeler, çocukların sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. Bu toksik maddeler hormonal bozukluklara, kanserojen etkiye ve sinir sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle kalemler, boya kalemleri, yapıştırıcılar, silgi ve kaplamalı ürünlerde, CE işareti veya EN71 güvenlik standartlarına sahip ürünleri tercih etmek, riskleri azaltır. Yine suluk ve kalem kutusu gibi plastik ürünlerde fitalat ve BisfenolA (BPA) gibi kimyasalların bulunmaması gerekir, çünkü bu maddeler de hormon bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Alerjik reaksiyonlara yol açabilir"

Kırtasiye malzemelerinin bazılarında parfüm, renkli boyalar gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler bulunabileceğine işaret eden Başıbüyük, çocukların cilt sağlığını korumak için hipoalerjenik ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine değindi.

Küçük çocuklar için kırtasiye ürünleri seçerken yaşa uygunluğa dikkat edilmesi gerektiğini belirten Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Küçük parçalar içeren kırtasiye malzemeleri, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle, yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmeli. Ürün ambalajlarındaki yaş grubu önerilerine dikkat edilmeli. Çocukların kullanacağı sırt çantaları, kalemlikler ve çalışma masaları gibi ürünlerin ergonomik olması, özellikle omurga sağlığı açısından büyük önem taşır. Çantanın ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 10'undan fazla olmaması ve çocuğun sırtına tam oturması gerekli. Ağır çantalar, yanlış taşınan sırt çantaları veya ergonomik olmayan çalışma ortamları, çocukların duruş bozukluklarına, uzun vadede omurga ve iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir."

"Çevre dostu ürünleri tercih edin"

Ürünlerin kolay kullanıma sahip olması gerektiğinin altını çizen Başıbüyük, kırtasiye malzemelerinin ergonomik tasarıma sahip olmasının, özellikle uzun süreli kullanımlarda el ve bilek sağlığı açısından önemli olduğunu, kalemlerin kalınlığı, silgilerin yumuşaklığı ve diğer malzemelerin kolay taşınabilir olması gibi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden yapılmış kırtasiye ürünlerine yönelmek gerektiğini kaydeden Başıbüyük, "Çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla, geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden yapılmış kırtasiye ürünleri; kağıtta ise FSC (Forest StewardshipCouncil) sertifikalı ürünler tercih edilebilir. Ayrıca, bu malzemelerin genellikle daha az kimyasal içerdiği ve çocukların sağlığına daha az zarar verdiği unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kırtasiye Malzemelerindeki Zararlı Maddelere Dikkat! - Son Dakika

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