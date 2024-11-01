Kış Bakımı İhmal Edilirse Hasar Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kış Bakımı İhmal Edilirse Hasar Büyüyor

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4 bin liralık kış bakımı yapılmadığında 70 bin liralık hasara yol açabileceği vurgulandı.

01.11.2024 10:41
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Araç bakımında 4 bin liralık ihmal 70 bin liralık hasara neden olabilir

AKSARAY - Havaların soğumasıyla birlikte oto sanayide hareketlilik yaşanırken, kışlık bakımın önemine değinen ustalar 4 bin liralık kışlık bakımın ihmal edilmesinin 70 bin liralık hasara mal olabileceğini söyledi.

Aksaray'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin kendini göstermeye başlamasıyla birlikte oto sanayide de hareketlilik yaşanıyor. Araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen araç sahipleri soluğu oto sanayide alırken, araçlar antifriz kontrolü, yağ bakımları ve çeşitli kontrollerden geçiriliyor. Bir araç için ortalama 3 bin ile 4 bin lira arasında değişen kışlık bakım yaptırılmadığı zaman araçta daha ağır arızalar yaşanabiliyor. Bu nedenle kışlık bakımın önemine değinen araç tamir ustaları, kış tam anlamıyla gelmeden bakımların mutlak suretle yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

3-4 bin liralık kışlık bakımın ihmal edilmesi sonucu en az 60 ile 70 bin liralık hasara neden olabileceğini dile getiren servis araç bakım şefi Muhammet Atak, "Araçlarda kışlık bakım çok önemli. Mutlaka yapılması lazım. Kışlık bakım ortalama olarak 3 bin lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Kışlık bakım yapılmadığı zaman en az 60-70 bin lira civarında bir hasar oluşturabiliyor. Muhtemel bir tehlike olan motor suyunun donmasıyla aracın blok tapaları patlıyor, devridaim çürüyor, su kaçırıyor, conta yakıyor. Sonuç itibari ile yaklaşık 60-70 bin liraya mal oluyor. Araç bakımlarının kışa girmeden önce yapılması lazım. Yağ, antifriz, fren sıvı hidrolikleri ve direksiyon yağı gibi bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakılmadığı taktirde araç motor suyunun donma ihtimali yüksek, donarsa motorda risk çoğalıyor. Antifriz çok önemli. Devridaimden de su kaçırabiliyor. Conta yakabilir, motor içi su donması olduğu zaman araca daha büyük riskler doğuruyor. O yüzden antifriz derecelerinin ölçülmesi lazım. Motorun ömrünün uzaması için yağ bakımlarının yapılması lazım. Şimdiki araçlar araçlara daha iyi bakılmadığında 100-150 bin kilometre arasında motor rektifiyesi isteyebiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Aksaray, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kış Bakımı İhmal Edilirse Hasar Büyüyor - Son Dakika

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