Kısa Vadeli Dış Borç %3 Arttı - Son Dakika
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Kısa Vadeli Dış Borç %3 Arttı

18.06.2026 12:16
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Nisan ayında Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 171,6 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 171,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, KVDB stoku bu dönemde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 171,6 milyar dolara yükseldi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 242 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,8 artarak 75,5 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 4,1 artışla 8,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 6,7 yükselişle 18,6 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 artarak 22,2 milyar dolara, TL cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 artışla 26 milyar dolara, diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, yüzde 2,8 artarak 71,4 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,3 artışla 64,4 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,6 artarak 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KVDB stoku içerisinde doları ve avronun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış oldu.

Buna göre, stokun yüzde 34,8'ini dolar, yüzde 26,7'sini avro, yüzde 24,5'ini Türk lirası ve yüzde 14'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,9 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kısa Vadeli Dış Borç %3 Arttı - Son Dakika

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