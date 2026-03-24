Kısa Vadeli Dış Borç Artışı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 173,4 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 173,4 milyar dolar oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 7 artarak 77,5 milyar dolar olurken, yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,3 yükselişle 19,4 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,3 artışla 22,2 milyar dolar, TL cinsinden mevduatlar yüzde 14,5 yükselişle 27,1 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 68,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,6 azalarak 61,5 milyar dolar, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 16,3 artarak 6,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 33,7'sinin dolar, yüzde 26,9'unun avro, yüzde 25,5'inin Türk lirası ve yüzde 13,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 68,7 milyar dolara yükselirken, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri ise 71 milyar dolara çıktı.