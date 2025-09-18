Kısa Vadeli Dış Borç Artışta - Son Dakika
Ekonomi

Kısa Vadeli Dış Borç Artışta

18.09.2025 11:02
TCMB, kısa vadeli dış borç stokunun Temmuz'da %1,1 artarak 170,9 milyar ABD doları olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli dış borç (KVDB) stokunun, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 170,9 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.

TCMB, 2025 yılı temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç (KVDB) istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak temmuz ayı itibarıyla 170,9 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 223,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay KVDB stoku 220,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 74,4 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,6 oranında azalarak 28,9 milyar ABD doları oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 9,8 milyar ABD doları seviyesine indi.

Yurt dışı bankaların yurt içinde mevduatı azaldı

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,0 oranında azalışla 19,5 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalışla 20,9 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,8 oranında artarak 24,2 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 67,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,7 oranında artarak 62,4 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 artarak 5,3 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 36'sının ABD doları, yüzde 26'sının Euro, yüzde 23'ünün Türk Lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, Temmuz ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60,0 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65,0 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
