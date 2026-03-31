KİT'lerin Borç Stoku 1,5 Trilyon Lira

31.03.2026 18:51
Hazine, KİT ve özelleştirme kuruluşlarının borç stokunu 2025'te 1,5 trilyon lira olarak açıkladı.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2025 yılının son çeyreği itibarıyla 1 trilyon 501 milyar 909 milyon 298 bin lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 1 trilyon 161 milyar 933 milyon 386 bin lira, dış borçları ise 339 milyar 975 milyon 912 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku, 1 trilyon 501 milyar 909 milyon 298 bin lira olarak tespit edildi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 487 milyar 678 milyon 433 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 276 milyar 991 milyon 980 bin lirayla ticari bankalar, 165 milyar 935 milyon 96 bin lirayla kamu işletmeleri borçları izledi.

Kaynak: AA

