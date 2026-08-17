Kıyı Emniyeti 173 İşçi Alımı Yapacak - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti 173 İşçi Alımı Yapacak

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 173 personel alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 173 işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 8 ikinci kaptan, 8 ikinci mühendis, 2 mühendis, 1 kılavuz kaptan, 80 gemici, 72 yağcı, 2 büro personeli alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınavla mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 19 kişilik istihdam

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 31 Ağustos saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Yapılacak sıralamaya göre ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 katı kadar aday, Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru, Kariyer Kapısı ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ekonomi, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıyı Emniyeti 173 İşçi Alımı Yapacak - Son Dakika

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