Kıyı Temizliği ile Doğa Koruma

Aras Kargo çalışanları ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'deki Suadiye Sahili'nde kıyı temizliği etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, düzenli kıyı temizliği etkinlikleriyle doğaya karşı sorumluluğunu somut adımlarla desteklemeyi sürdürüyor. Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar yapan şirket, TURMEPA işbirliğiyle önemli bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şirket çalışanları, yöneticileri ve dernek gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Suadiye Sahili'nden 36 kilo atık toplandı. Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak belediye ekiplerine teslim edilirken, elde edilen veriler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Sıfır Atık Mavi" sistemine aktarıldı.

Çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirmelerin de yapıldığı etkinlikte, en çok plastik şişeler, gıda ambalajları, sigara izmaritleri ve metal kutulara rastlandı. Sürdürülebilirlik yolculuğunda herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefleyen Aras Kargo, kargo sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirketler arasında yer alıyor.

"Sürdürülebilirliği, iş süreçlerimizin merkezine aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Sürdürülebilirlik Müdürü Aygün Mandıralıoğlu, sürdürülebilirliği, iş süreçlerinin merkezine aldıklarını belirtti.

"Bugün iyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz." vizyonları doğrultusunda, çevresel ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerine değinen Mandıralıoğlu, "Taşıdığımız tek şey kargolar değil. Biz, aynı zamanda dünyamızın sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle operasyonel süreçlerimizi çevresel etkileri azaltacak şekilde dönüştürürken, sahada da çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandıralıoğlu, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile yürüttükleri "Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz" projesi kapsamında, 9 yılda Türkiye'nin dört bir yanında 19 farklı lokasyonda kıyı temizliği gerçekleştirdiklerini ve 4 tona yakın atığın denizlere karışmasını önlediklerini aktardı.

Kıyı temizliği etkinliğinin, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının sahadaki somut ve güçlü bir örneği olduğunu vurgulayan Mandıralıoğlu, "Her adımımızda yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek hareket ediyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluk alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.