Kız Öğrencilere Bilim Atölyesi

Ekonomi

BSH Türkiye, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında kız öğrencilere yönelik atölye çalışması düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası teknoloji ve bilim yarışmalarına katılacak kız öğrenciler, Geleceği Kodlayanlar Atölyesi'nde bir araya geldi. Katılımcılar, ilham veren bilim kadınlarının hikayelerinden yola çıkarak 3D tasarım yapmayı, motor ve sensörleri kullanmayı deneyimledi.

BSH Türkiye'nin desteğiyle FIRST Lego League (FLL) ve FIRST Robotics Competition (FRC) takımlarında yer alan 10 kız öğrenci, İlham ve Deneyim Atölyesi'ne katıldı.

Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler, bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirirken yeni beceriler kazandı. Atölyeye katılan öğrenciler, daha sonra çevre okullardaki kız öğrencilere farkındalık kazandırmak için sunumlar yapacak.

Atölye, keşif, buluş, icat ve yenilik kavramları üzerine farkındalık yaratmayı amaçlayan sunumlarla başladı. Ardından, bilim dünyasına önemli katkılar sunan kadınların başarıları paylaşıldı.

Katılımcılar, dijital tasarım becerilerini geliştirmek amacıyla Tinkercad atölyesinde 3D tasarım çalışmaları yaparak bu tasarımları 3D yazıcılarla hayata geçirdi. Atölye kapsamında gerçekleştirilen robotik ve kodlama etkinliğinde, öğrenciler plastik oyuncak parçalarından robot tasarladı ve kodlama yoluyla bu robotlara çeşitli işlevler kazandırdı. Sensör ve motor kullanımını deneyimleyen katılımcılar, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

BSH Türkiye'nin 2017'den bu yana Kodluyoruz Derneği ile yürüttüğü Geleceği Kodlayanlar (Makers of Tomorrow - MoT) programı, çocuklara dijital okuryazarlık kazandırmaya devam ediyor. Çerkezköy'deki MakersLab'de düzenlenen atölyelerle çocuklar ve gençler kodlama ve robotik alanlarında eğitim alıyor.

Program kapsamında 2020'de atölyelere katılan öğrenciler, dünyanın prestijli robotik turnuvalarından biri olan FRC'ye BSH desteğiyle katıldı ve ABD'de düzenlenen şampiyonaya gitmeye hak kazandı.