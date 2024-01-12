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Tesla, Kızıl Deniz saldırıları nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi durdurdu - Son Dakika
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Tesla, Kızıl Deniz saldırıları nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi durdurdu

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasındaki üretim, Kızıl Deniz'deki saldırılar nedeniyle 2 hafta boyunca durduruldu. İran destekli Husilerin saldırıları, nakliyat gecikmelerine yol açarak küresel ticareti etkiledi. Bu durum, Tesla'nın dünya çapında en çok satan ikinci elektrikli araba üreticisi unvanını kaybetmesine neden oldu. Berlin'deki aranın, şiddetli rekabetin ortasında Tesla'nın üretim hedeflerine darbe olduğu belirtiliyor.

12.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 15:43
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Kızıl Deniz'de ticari gemilere yapılan saldırılar nedeniyle parça teslimatlarında gecikmeler yaşayan Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan fabrikasındaki bir çok üretimi iki hafta durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz'deki nakliyat gecikmeleri, İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle, Tesla'nın Alman fabrikasındaki üretimin 29 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında büyük ölçüde durmasına neden oldu.

Kritik nakliyat rotasındaki bu kesinti, şirketleri Güney Afrika'nın güney ucu etrafındaki alternatif ve çok daha uzun rotayı kullanmaya zorlayarak küresel ticareti etkilemeye başladı. Bu durum, Aralık ayında %1,3 düşüş gösteren küresel ticareti etkilemeye başladı.

Tesla, dünya çapında en çok satan ikinci elektrikli araba üreticisi olan bir şirket, "Kızıldeniz'deki deki silahlı çatışmalar ve Avrupa ile Asya arasındaki taşıma rotalarındaki kaymaların Grünheide'deki üretimi etkilediğini" belirtti. "Oldukça uzun taşıma süreleri, tedarik zincirlerinde bir boşluk yaratıyor."

Geçen ay, Tesla, Çinli rakibi BYD tarafından dünya çapında en çok satan elektrikli araba üreticisi unvanını kaybetti. Warren Buffett tarafından 2008'den beri desteklenen BYD'nin açılımı "Dreams Yapınız" anlamına geliyor.

Analistlerden Hargreaves Lansdown'un Susannah Streeter, Berlin'deki aranın "Tesla'nın üretim hedeflerine taze bir darbe olduğunu ve Çinli üreticilerden gelen şiddetli rekabetin ortasında geldiğini" söyledi. "Çin merkezli otomotiv devi Geely, Volvo ve Lotus'un sahibi, Avrupa'daki EV modellerinin teslimatlarında gecikme olacağını belirtti."

Tesla, Kızıl Deniz saldırıları nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi durdurdu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Ekonomi
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Tesla Motors, Uluslararası İlişkiler, Otomobil, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla, Kızıl Deniz saldırıları nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi durdurdu - Son Dakika


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