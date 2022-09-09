Kızılay 236 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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Kızılay 236 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdi

09.09.2022 13:38
Kızılay 236 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdi

Her yıl eylül ayının ikinci cumartesisi 'Dünya İlk Yardım Günü' olarak kutlanıyor.

Her yıl eylül ayının ikinci cumartesisi 'Dünya İlk Yardım Günü' olarak kutlanıyor. İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemine yönelik farkındalığı artırmak için tüm dünyada kutlanan günün bu yılki teması ise 'Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren' olarak belirlendi.

'Sen de yaşam boyu ilk yardım öğren' teması kapsamında her evde bir ilk yardımcı olması hedefine adım adım ilerleyen, eğitim ve seminer programlarını arttırarak devam ettiren Kızılay, bugüne kadar 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 587 bin 702 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. İlk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını da arttırmayı hedefliyor.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, 28 ilde 35 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilkokul öğrencilerinden başlayarak toplumun her kesimine ilk yardım öğretebilecek içerikler ve yayınlar hazırlıyor ve paydaş kuruluşların kullanımına sunuyor.


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TÜRK KIZILAY'DAN GAZETECİLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ TÜRK KIZILAY'DAN GAZETECİLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ Türk Kızılay'dan gazetecilere 'ilk yardım' eğitimi Türk Kızılay'dan gazetecilere 'ilk yardım' eğitimi
Kaynak: DHA

Kızılay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılay 236 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılay 236 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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