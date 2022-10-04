Kızılay'dan Pakistan'a 4 yardım tırı

Pakistan'da yaşanan selden etkilenenlere Kızılay'ın yardımları devam ediyor. Havayolu, karayolu ve demiryolu ile insani yardım malzemelerini bölge halkına hızlıca ulaştıran Kızılay, 4 tırdan oluşan ve toplam değeri 3.4 milyon TL olan 84,2 ton insani yardım malzemesini daha bölgeye gönderdi.

Selde bugüne kadar yaklaşık bin 600 kişinin öldüğü 13 bine yakın insanın yaralandığı ve 33 milyon kişinin yerinden edildiği ayrıca 2 milyonun üzerinde evin hasar gördüğü ya da tamamen yıkılmış olduğu bildiriliyor.

Kızılay her daim Pakistan halkının yardımına koşan insani yardım kuruluşlarının başında geliyor. 2005-2022 (Ağustos) yılları arasında gıda, barınma ve gıda dışı malzeme, eğitim, sağlık, su, sanitasyon ve hijyen sektörlerinde toplam 90 milyon dolar değerinde insani yardım faaliyetleri yürütülürken bugüne kadar toplamda yaklaşık 21 milyon ihtiyaç sahibine ulaşan Kızılay, hiçbir zaman kardeş Pakistan halkını yalnız bırakmadı. İnsani yardım operasyonunu Pakistan Daimi Delegasyon Ofisi üzerinden yürüten Kızılay, insani yardım operasyonları ile milyonlarca insanın hayatına dokunmaya devam ediyor.