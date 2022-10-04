Kızılay'dan Pakistan'a 4 yardım tırı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay'dan Pakistan'a 4 yardım tırı

04.10.2022 11:32
Kızılay'dan Pakistan'a 4 yardım tırı

Pakistan'da yaşanan selden etkilenenlere Kızılay'ın yardımları devam ediyor.

Pakistan'da yaşanan selden etkilenenlere Kızılay'ın yardımları devam ediyor. Havayolu, karayolu ve demiryolu ile insani yardım malzemelerini bölge halkına hızlıca ulaştıran Kızılay, 4 tırdan oluşan ve toplam değeri 3.4 milyon TL olan 84,2 ton insani yardım malzemesini daha bölgeye gönderdi.

Selde bugüne kadar yaklaşık bin 600 kişinin öldüğü 13 bine yakın insanın yaralandığı ve 33 milyon kişinin yerinden edildiği ayrıca 2 milyonun üzerinde evin hasar gördüğü ya da tamamen yıkılmış olduğu bildiriliyor.

Kızılay her daim Pakistan halkının yardımına koşan insani yardım kuruluşlarının başında geliyor. 2005-2022 (Ağustos) yılları arasında gıda, barınma ve gıda dışı malzeme, eğitim, sağlık, su, sanitasyon ve hijyen sektörlerinde toplam 90 milyon dolar değerinde insani yardım faaliyetleri yürütülürken bugüne kadar toplamda yaklaşık 21 milyon ihtiyaç sahibine ulaşan Kızılay, hiçbir zaman kardeş Pakistan halkını yalnız bırakmadı. İnsani yardım operasyonunu Pakistan Daimi Delegasyon Ofisi üzerinden yürüten Kızılay, insani yardım operasyonları ile milyonlarca insanın hayatına dokunmaya devam ediyor.


YORUMLAR
500
Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Türkiye'ye sel felaketinde verdiği destekten ötürü övgü Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Türkiye'ye sel felaketinde verdiği destekten ötürü övgü Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor
Kaynak: DHA

Pakistan, Kızılay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılay'dan Pakistan'a 4 yardım tırı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
16:18 Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, "yok artık" dedirtti
16:17 Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı
16:16 Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 17:49:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Pakistan'a 4 yardım tırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement