Kızılay, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Gayrimenkullerini Dönüştürme Kararı Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kızılay, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Gayrimenkullerini Dönüştürme Kararı Aldı

Kızılay, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Gayrimenkullerini Dönüştürme Kararı Aldı

Kızılay, ekonomik ömrünü tamamlamış ya da kullanılamaz durumda olan 323 gayrimenkulünü çağdaş yöntemlerle dönüştürme kararı aldı. Gayrimenkullerin satışından elde edilecek gelirin tamamı insani yardımlar için kullanılacak.

25.04.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
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Kızılay, bağış yoluyla kendisine emanet edilen ancak ekonomik ömrünü tamamlamış ya da fiziki olarak artık kullanılamayacak durumda olan 323 gayrimenkulünü çağdaş yöntemlerle dönüştürme kararı aldı.

AA muhabirinin Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kızılay Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Kızılay'a insani yardımlar için kaynak oluşturmak amacıyla yeni bir projeye imza attı.

Kızılay, kimisi 80 yıl, kimisi 70 yıl önce bağışlanan, bazıları kerpiç yapı, bazıları tuğladan örülmüş tek katlı bina şeklinde olan, kimisi fay hatları üzerinde bulunan, kimisi de fiziki ve ekonomik ömrünü tamamlamış 178'i boş durumdaki 323 gayrimenkulünü dönüştürme kapsamına aldı.

Bu çerçevede, Türkiye'nin kendi alanında en büyük 3 şirketinin danışmanlığında elektronik ortamda herkese açık ihaleye çıkılacak.

Gayrimenkullerin satışından elde edilecek gelirin tamamı yine aynı alanda kullanılacak.

Genel Müdürlük uzmanları ve Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı rapora göre, dönüştürülmesi öngörülen taşınmazların bu haliyle durması durumunda amortisman süreleri 80 yıla kadar uzayabiliyorken, dönüşümün ardından ortaya konulacak projelerle amortisman süresi 7 yıla kadar indirilebilecek. Bağışçıların emanetini koruma ilkesi çerçevesinde alınan kararla, Kızılay daha fazla ihtiyaç sahibine yardım etme imkanına kavuşacak.

Genel Müdürlüğün taşınmazların insani yardıma destek olmak adına daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, bakım, onarım, tadilat gibi giderlerin azaltılması, hisseli taşınmazlar nedeniyle yaşanan hukuki süreçlerin ortadan kaldırılması gerekçeleriyle biçimlendirdiği çalışmada, dönüştürme kapsamındaki taşınmazların 76'sı hisseli, 247'si tam mülkiyet olarak yer aldı.

Projeyle, kira getirisi yüksek ticari mülklere sahip olunması, hisseli taşınmazlardan kaçınılması, tehlike arz eden yapıların boşaltılması da hedefleniyor. Bu kapsamda ilk etaptaki dönüşümden elde edilecek gelirin, İstanbul Etiler'deki ve mülkiyeti Kızılay'a ait arsa üzerinde yüksek gelir getirici bir projeyle Ankara'daki alışveriş merkezinin renovasyonunda kullanılmasına karar verildi.

İstanbul'da yapılması planlanan yapının 6 yılda, Ankara'daki alışveriş merkezinin ise renovasyonunun ardından 3 yıl içinde kendilerini amorti edecekleri ve Kızılay'a insani yardımlar için gelir getirmeye başlayacakları hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kızılay, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Gayrimenkullerini Dönüştürme Kararı Aldı - Son Dakika

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