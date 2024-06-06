Ekonomi

Kızıltepe Ovası'nda buğday hasadı verimli geçiyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe Ovası'nda yaklaşık bir milyon dekarlık alanda ekilen buğdayda hasat dönemi başladı. Yağışlı geçen bir dönemin ardından sulu buğdayda verim artışı çiftçinin yüzünü güldürüyor. Biçerdiverlerle toplanan buğdaylar, kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülüyor.

Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük Mardin Ovası'nda bu yılki yağışlarla yüzü gülen çiftçiler, buğday hasadına başladı. 1 milyon dekarlık Kızıltepe Ovası'nda, buğday hasadını yapan çiftçiler sulu tarım arazilerinde buğdayda dönümde 650-700 kilogram ürün elde ediyor.

Kızıltepe'ye bağlı Kırsal Beşik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sedat Güneş, "İlk buğday hasadımızı gerçekleştirdik. Maşallah geçen seneye göre verim iyi. İlkbaharda yağışlar iyi geldi. Güzel bir buğday hasadı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kayseri'den gelen biçerdöverci Aydın Yıldız da, verimli bir yılın geçtiğini ifade ederek, "Allah'a şükür verimler güzel. Sulu tarım yapılmış olan buğday hasadını yapıyoruz. 600-700 kiloya yakın bir verim var. Maşallah çiftçilerimiz bu durumdan memnun" diye konuştu.

Yaklaşık bir milyon dekarlık alanda ekilen buğday hasadı Kızıltepe'de Haziran ayının sonlarında bitiyor.