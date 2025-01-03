KKM Büyüklüğü 1 Trilyonun Altında - Son Dakika
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Ekonomi

KKM Büyüklüğü 1 Trilyonun Altında

Kur Korumalı Mevduat hesapları 23 milyar 582 milyon lira azalarak 1,13 trilyon liraya düştü.

03.01.2025 16:27
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 23 milyar 582 milyon lira azalarak 1 trilyon 129 milyar 899 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Aralık haftasında 213 milyar 237 milyon lira artarak 15 trilyon 687 milyar 328 milyon liradan, 15 trilyon 900 milyar 565 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 454 milyar 394 milyon lira artarak 18 trilyon 998 milyar 751 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 2 trilyon 12 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 27 Aralık itibarıyla 28 milyar 827 milyon lira artarak 2 trilyon 11 milyar 712 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 511 milyar 283 milyon lirası konut, 75 milyar 570 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 424 milyar 860 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 13 milyar 481 milyon lira artarak 2 trilyon 174 milyar 207 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,8 artışla 1 trilyon 795 milyar 53 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 630 milyar 26 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 165 milyar 27 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 309 milyon lira artışla 287 milyar 512 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 216 milyar 154 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 26 milyar 591 milyon lira yükselerek 3 trilyon 400 milyar 975 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2 ve 23 milyar 582 milyon liralık azalışla 1 trilyon 129 milyar 899 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,95'i oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKM Büyüklüğü 1 Trilyonun Altında - Son Dakika

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