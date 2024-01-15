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KKTC'de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kurulacak - Son Dakika
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KKTC'de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC'de kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin Bakanlık yatırım programına dahil edildiğini açıkladı. Sistem, Mavi Vatan'da çıkarların korunması ve KKTC ile Türkiye arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

KKTC\'de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kurulacak
15.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:33
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulacak "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi"nin (GTHS) Bakanlık yatırım programına dahil edildiğini belirterek, "GTHS, Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızın korunması, KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu Sistemin kurulmasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bölgedeki gemi hareketlerinin tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını ifade etti.

GTHS'nin, Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarının korunması, KKTC ve Türkiye arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacağına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz GTHS' işi Bakanlığımız yatırım programına dahil edildi ve Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, GTHS'nin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için telsiz iletişiminin yanı sıra radar iz, radyo yön bulucu sistem, meteoroloji, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) ve alarm verileriyle ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (GTHM) gönderildiğini bildirdi.

Merkezlerden yürütülecek işlemler

GTHM'lerin GTH alanlarındaki merkezlerde yer aldığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezlerden gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi, düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirilecek."

Proje 2 yıl içinde tamamlanacak

KKTC'de 1 GTHM (Gazi Magosa) ile 3 trafik gözetleme istasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC GTHS için HAVELSAN ile sözleşme imzalanacak.

Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanırken, GTHS Merkezi'ne ilişkin ihale sürecinde sona gelindi.

Kaynak: AA
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