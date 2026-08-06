Klima Kullanımında Enerji Verimliliği Önerileri - Son Dakika
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Klima Kullanımında Enerji Verimliliği Önerileri

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Sıcak hava klimaların kullanımını artırdı. Doğru cihaz seçimi ve bilinçli kullanım öneriliyor.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, sıcak havaların etkisiyle artan klima kullanımın elektrik tüketimini yükselttiğini belirterek, "Doğru kapasite, yüksek enerji verimliliğine sahip klimaların tercih edilmesi ve bilinçli kullanım enerji tüketimini azaltıyor." dedi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yükselen sıcaklıklar ve daha sık görülen sıcak hava dalgalarının ev ve iş yerlerinde soğutma ihtiyacını artırdığını ifade etti.

Artan klima kullanımının elektrik talebini yükselttiğine işaret eden Erdem, "Türkiye, geçen yaz klima kullanımına bağlı olarak günlük elektrik tüketiminde tarihi rekorlar kırdı. Önümüzdeki yıllarda daha sıcak yazlarla birlikte elektrik talebinin daha da artması bekleniyor." dedi.

Türkiye'de son yıllarda klima pazarında belirgin büyüme yaşandığını belirten Erdem, yurt içi satışların önceki yıllara göre önemli ölçüde artarak birkaç milyon adet seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Erdem, bu artışla birlikte klimaların elektrik tüketimindeki payının yükseldiğini, enerji verimliliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Erdem şöyle devam etti:

"Sıcak havaların etkisiyle artan klima kullanımı elektrik tüketimini yükseltiyor. Doğru kapasite, yüksek enerji verimliliğine sahip klimaların tercih edilmesi ve bilinçli kullanım enerji tüketimini azaltıyor. Artan soğutma ihtiyacının elektrik sistemi üzerindeki etkisini azaltmak için doğru kapasitede ve yüksek enerji verimliliğine sahip cihazların tercih edilmesi, klimaların bilinçli kullanılması ve düzenli bakımlarının yapılması büyük önem taşıyor."

Klima seçiminde "sertifika"ya vurgu

Erdem, klima satın alırken ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmasının temel kriterlerden biri olduğunu söyledi.

Bunun yanında yıllık elektrik tüketimi, soğutma verimliliğini gösteren SEER, ısıtma verimliliğini gösteren SCOP değerleri ile iç ve dış ünitelerin ses seviyelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdem, şunları ifade etti:

"Benzer kapasitedeki cihazlar karşılaştırılırken enerji verimliliği yüksek ve yıllık elektrik tüketimi daha düşük olan modeller tercih edilmeli. Klima dış ünitesi güneş almayan ve hava sirkülasyonunun yeterli olduğu bir alana yerleştirilmeli. Cihazın kapasitesi, mekanın büyüklüğü, tavan yüksekliği, yalıtım durumu, cephe yönü, güneş alma süresi, pencere alanı ve kullanıcı sayısı dikkate alınarak belirlenmeli. İhtiyaçtan daha yüksek kapasiteli bir klima her zaman daha iyi sonuç vermez. Yanlış kapasite seçimi hem enerji tüketimini artırabilir hem de ortam konforunu olumsuz etkileyebilir."

24 derecenin altı tüketimi artırıyor

Erdem, doğru sıcaklık ayarının hem konfor hem de enerji verimliliği açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Klimanın üfleme hızının gereğinden yüksek tutulmaması ve hava akımının doğrudan insanların üzerine yönlendirilmemesi gerektiğini belirten Erdem, şu önerilerde bulundu:

"Soğutma modunda rahat edilebilecek en yüksek sıcaklık tercih edilmeli ve klima sıcaklığı 24 derecenin altına düşürülmemeli. Sıcaklık ayarındaki her 1 derecelik değişiklik, elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 6'ya varan fark oluşturabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde soğutma modu yerine veya soğutmayla birlikte nem alma modu kullanılmalı. Çok sıcak günlerde perde, jaluzi, güneşlik ve kepenkler kullanılarak güneş ışınlarının iç mekana girişi azaltılmalı. Soğutulan alanın kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı, kontrolsüz hava girişleri önlenmeli. Klima, çamaşır kurutma veya yiyecek soğutma gibi tasarım amacı dışındaki işlemler için kullanılmamalı. Cihaz sık sık açılıp kapatılmamalı, inverter klimaların ortam sıcaklığına göre çalışma kapasitesini otomatik olarak ayarlamasına imkan tanınmalı."

Erdem, klima teknolojileri ve enerji verimliliği standartlarında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını dile getirerek, eski nesil klimalarda yıllık elektrik tüketiminin 600 kilovatsaatin üzerine çıkabildiğini, yeni nesil yüksek verimli modellerde ise cihaz kapasitesi ve kullanım koşullarına bağlı olarak bu tüketimin yaklaşık 350 kilovatsaat veya daha düşük seviyelere indiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Klima Kullanımında Enerji Verimliliği Önerileri - Son Dakika

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