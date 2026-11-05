KLM, 5 bin pozisyonluk planda 2 bin pozisyonu Air France-KLM'ye aktaracak - Son Dakika
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KLM, 5 bin pozisyonluk planda 2 bin pozisyonu Air France-KLM'ye aktaracak

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KLM, küresel istikrarsızlık ve yüksek yakıt fiyatlarının baskısıyla yaklaşık 5 bin pozisyonu kapsayan yeniden yapılanma planı hazırladı. Planla KLM'deki pozisyon sayısı yaklaşık yüzde 15 azalacak, 2 bin pozisyon Air France-KLM bünyesine aktarılacak.

Hollanda'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi KLM, bazı faaliyetlerin başka şirketlere aktarılmasını ve personel sayısının azaltılmasını içeren, yaklaşık 5 bin pozisyonu kapsayan yeniden yapılanma planı hazırladı.

KLM'den yapılan açıklamada, küresel istikrarsızlık, yüksek yakıt fiyatları ve havacılık sektörü üzerindeki artan baskılar nedeniyle şirketin bütün birimlerini etkileyecek tedbirler alınacağı bildirildi.

Yeniden yapılanma planı kapsamında şirketin daha küçük, sade ve esnek bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda bazı faaliyetlerin dış hizmet sağlayıcılarına devredileceği, bazılarının ise Air France-KLM bünyesinde birleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, KLM bünyesindeki pozisyon sayısının yaklaşık yüzde 15 azalacağı, yaklaşık 5 bin pozisyonun yeniden düzenlenmekte olduğu bilgisi verildi.

Bu çerçevede, ikram hizmetlerindeki 1250 pozisyona karşılık gelen işlerin ilkbahardan bu yana Gategroup ortaklığıyla yürütüldüğü belirtilerek, yer hizmetlerinde yaklaşık 800 pozisyon kapsamındaki faaliyetlerin de dış şirketlere devredileceği ifade edildi.

Müşteri iletişim merkezi Cygnific'teki 1500 pozisyon dahil toplam 2 bin pozisyonun Air France-KLM bünyesine aktarılacağı, verimlilik artışıyla da KLM'de yaklaşık 1000 pozisyonun azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu önlemler, gelirlerimizi artırmamıza ve yapısal maliyetlerimizi daha da düşürmemize yardımcı olacak. Büyük bir sıçrama yapmamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

2028'e kadar verimlilikte en az yüzde 8 kalıcı artış sağlanacağı ve ücret artışlarının sınırlı tutulacağı belirtilen açıklamada, tedbirlerle şirketin yıllık kazancının 1 milyar avro artmasının hedeflendiği kaydedildi.

Avrupa uçuşlarında kullanılan filoda da değişikliğe gidileceği ifade edilen açıklamada, filoya katılması planlanan Airbus A320 uçakları yerine daha küçük Embraer E195-E2 uçaklarının tercih edileceği, Boeing 737 ve Embraer E190 uçaklarının ise gelecek yıllarda kademeli olarak filodan çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
EkonomiDünyaSon Dakika

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