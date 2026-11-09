KMKTP'de standart altın günü yüzde 1,2 artışla 6 milyon 640 bin liradan kapattı - Son Dakika
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KMKTP'de standart altın günü yüzde 1,2 artışla 6 milyon 640 bin liradan kapattı

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Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogramı günü yüzde 1,2 artışla 6 milyon 640 bin lira seviyesinden kapattı. Altında toplam işlem hacmi 1 milyar 461 milyon 639 bin lira, işlem miktarı 220,89 kilogram olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 640 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 560 bin lira, en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 6 milyon 640 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 563 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 461 milyon 639 bin 61,35 lira, işlem miktarı ise 220,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 629 milyon 763 bin 823,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Misyon Yatırım Bankası, Akbank ile Zuha Döviz ve Altın Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.563.000,004.027,00
En Düşük6.560.000,004.058,00
En Yüksek6.655.000,004.125,00
Kapanış6.640.000,004.125,00
Ağırlıklı Ortalama6.623.530,464.097,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.461.639.061,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)220,89

Toplam İşlem Adedi39

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: KMKTP'de standart altın günü yüzde 1,2 artışla 6 milyon 640 bin liradan kapattı - Son Dakika
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